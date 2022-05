Philippe GAUTIER

Ces années précédentes ont été riches d'expériences de terrain, pour l'encadrement de chantiers de réhabilitation de logements sociaux, de constructions neuves de résidences et de bureaux. Riches en approfondissements techniques, normatifs notamment pour l'optimisation énergétique. Riche humainement par les relations sur le chantier avec les entreprises.



J'ai crée depuis plusieurs mois ORNATIO Sarl pour apporter toute cette expérience et mon expertise dans l'encadrement de projets plus personnalisés, plus créatifs. Des projets sur-mesures, les vôtres, celles de votre projet de vie.



A très bientôt surArray et plus si affinités ...



Mes compétences :

Coordination et conduite de chantier

Gestion ressources humaines

Gestion commerciale

Ressources humaines

Gestion

Réalisation de projets

Encadrement

Archipad

Autocad

Dessin perspective