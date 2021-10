Philippe GOSSET

Actuellement en Master 1 Biologie-Santé spécialité Neurosciences à Tours.



Musicien amateur (violoniste, pianiste): stagiaire dans l'atelier d'orchestre symphonique départemental de l'Aisne "La Symphonie des Siècles" (en partenariat avec l'orchestre de François-Xavier Roth "Les Siècles" et sous sa direction) de 2010 à 2016 et stagiaire dans l'atelier de musique ancienne départemental de l'Aisne (en partenariat avec l'ensemble de Fabio Bonizzoni "La Risonanza" et sous sa direction) en 2011.

Intervenant dans l'Orchestre du Conservatoire de Laon et dans l'Orchestre Universitaire de Reims en 2013, dans l'ensemble Erwin List (Vendée), dans l'Orchestre Philharmonique des Nations (Paris, Versailles) en 2014, dans l’orchestre du conservatoire de Clamart avec le maître Vladimir Cosma en 2015 ainsi que dans l’Orchestre de Picardie sous la direction d’Arie Van Beek en 2016.

Membre de l'Orchestre Universitaire de Picardie, de l'Orchestre Les Musiciens du Nord (concerts dans la région Nord-Pas-de-Calais et Belgique) de 2014 à 2016.

Membre actuel de l'Orchestre Les Musiciens d'Europe (concerts en France et en Belgique) depuis 2015 (co-soliste saison 2016-2017), de l’orchestre de l’Opéra Studio de Genève (concerts à Samoëns) depuis 2015 (co-soliste en 2016), de l’Orchestre Universitaire de Tours depuis 2016 (violon solo), de l'Ensemble Cartésixte sous la direction de Simon Proust et de l'Ensemble Scorda Tours depuis 2017.



Brevet d'initiation aéronautique obtenu en 2010.



