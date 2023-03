Une expérience solide de Directeur Administratif et Financier dans plusieurs Groupes Internationaux



Un savoir-faire financier et management en tant d'expert comptable acquis au sein d'un réseau international : PriceWaterhouseCoopers

et Directeur Financier (Groupe Castel - CFAO (Toyota) - LAFARGE - DANONE)



Mes compétences :

Directeur Financier

Expertise comptable

Distribution

Automobile

Industrie Agro-alimentaire

Afrique de l'ouest - Océan Indien

ERP