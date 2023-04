Philippe GUENEBAUD

Expert IoT avec 36 ans dexpérience en grands groupes d'abord, et ensuite en création, construction et gestion de start-ups high-tech. Levée de fonds (Business Angels et fonds de cap-dev et d'amorçage). Développement en affaires internationales. Définition, lancement et déploiement de produits innovants en volumes. Dépôt et défense de brevets (plus de 30 brevets délivrés). Excellente relation avec les structures de financement publiques françaises (Bpifrance, Région) et les Clusters innovants (POLE SCS).



Chez Newsteo: nous surveillons vos précieux actifs «sensibles» contre les variations de température, les chocs, l'agression de l'humidité, etc ... Technologies sans fil (ISM, SRD, 3G / 4G / 5G, Sigfox), Réseau de capteurs (WSN), IoT industriel (IIot ), Internet des objets, solutions M2M, traçabilité, alertes en temps réel. Industries de la santé et de l'alimentation. Les secteurs du bâtiment et de la construction. Industries manufacturières.