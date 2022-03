Philippe GUILLUY

Après 22 ans d'expérience en management et négociation commerciale auprès des très grands comptes nationaux (SNCF, EIFFAGE, BOUYGUES, AIR LIQUIDE, RHODIA, etc...) je quitte en 2011 la cellule nationale des Grands Comptes Nationaux du groupe INITIAL (4000 personnes) pour créer mon entreprise.



En 2011, j'approfondie mes connaissances en Process Communication que j'utilise depuis 14 ans et j'obtiens la certification de formateur en Process Com Management chez Kahler Communication France.



Dans le même temps, je suis un cursus professionnalisant dans une des plus grandes écoles de coaching de France: International MOZAIK. Aujourd'hui habilité à coacher les cadres qui le souhaitent ou leurs équipes, je poursuis les cycles d'approfondissement.



PLUS ATTITUDE, SAS au capital de 30 000 €, est déjà une équipe de 10 professionnels de la formation en Process Communication, en coaching individuel et coaching d'équipes. Nous formons également les équipes et managers commerciaux à l'approche et négociation Grands Comptes.



Les compétences de l'équipes se déclinent également dans les langues étrangères: anglais, italien.



Tous affichent une expérience professionnelle supérieure à 20 ans dans le milieu des entreprises.



Mes compétences :

Coaching individuel

Développement commercial

Management d'équipe

Négociation commerciale

Coaching d'équipe

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle

Management commercial