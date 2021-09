Philippe. HAUTECOUVERTURE

L'ENTREPRISE:



Créée depuis Juin 2007 à Strasbourg par M & Mme Hautecouverture, PHDEVELOPWEB Entrep est implantée à Wintershouse-67590 (Bas-Rhin - Alsace). Notre entreprise est orienté principalement vers la communication des entreprises artisanales-industrielles - commerciales et/ou autres, ainsi que dans le graphisme et l'accompagnement-maintenance dans la création de site en Low-Cost. De part, nos activités sur internet, nous poursuivons l'information d'opportunité en qualité d'apporteur d'affaire et de mise en relation direct.



NOS AXES



PHDEVELOPWEB Entrep est spécialisé dans la création d'annuaire professionnel, communication des entreprises artisanales-industrielles - commerciales et/ou autres, le graphisme la création et l'accompagnement de site web (Professionnel-Particulier) en Low - Cost.

De part, nos activités principale, nous poursuivons aussi l'information d'opportunité en qualité d'apporteur d'affaire et mise en relation direct.



NOS ORIENTATIONS SUPPORTS WEB:



Afin de répondre à la satisfaction du plus grand nombre, nous avons une orientation sectoriel axé vers 9 créneaux précis. En qualité de concepteur et d'éditeur d'annuaire pro, nos informations font l'objet d'un contrôle minutieux auprès de source de qualité.



NOTRE OBJECTIF:



Apporter pour nos souscripteurs des "Services-Prestations" qui répondent à leurs exigences dans une qualité irréprochable, mais également et à l'attention de nos visiteurs (Professionnels -Particuliers), nous présentons des "Fiches d'entreprises - Commerces et ou autres" qui répondent à une qualité de présentation disposant de l'essentiel des informations entreprises.

Nous disposons également d'une formule complète qui est référencé auprès des équipementiers.



Mes compétences :

Management d'équipe

Maintenance industrielle

Mécanique-Hydraulique-Pneumatique-Electrique

Concept-développement Prototype

Usinage convent et C.N.C - (I.S.O-Conversationnell