Stephane DOISE

O Bureau dEtude

o Impression 3D en FDM ABS (203x203x150)



https://www.2astechlor.fr/



o Mécanique (projeteur, CAO-DAO-FAO)

o Plasturgie (projeteur, CAO-DAO, design 1° niveau +2° niveau avec aide extérieure)

o FAO

o Calcul mécanique par éléments finis (solidworks simulation/CATIA V5)

o Calcul rhéologique (cadflow)

o Moule dinjection plastique

o Base de conception de filière dextrusion plastique

o Outil découpe, pliage et Outil à suivre tôle

o Machine spéciale

o Montage de contrôle

o Main de robot

o Aménagement de poste

o Adaptation sur machine existante

o Dossier technique et base financière

o Bureau Méthode

o Préparation du dossier de fabrication

o Nomenclature

o Définition des débits

o Définition des techniques dusinage

o FAO 2 axes-3 axes

o Montage dusinage

o Electrodes

o Préparation de dossier de sous-traitance

o Recherche de sous-traitants

o Choix, négoce et commande de matière

o Formation et promotion logiciel

o CATIA V5

o SOLIDWORKS

o CADMOLD

o KEYCREATOR

o Intégration de système (CAO/DAO)

o Conseil en entreprise

o Mise au point de moule dinjection

o Mise au point outil de découpe, pliage et OTAS

o Mise au point de machine spécial

o Dépannage de 1° et 2° ordre des machines

o Conception de pièces et densemble

o Suivi de projet

o Diagnostic

o Conseil

o Etat des lieux pour la mise aux normes de machine

Mes compétences :

Conception

DAO

CAO

Ingénierie

Rhéologie