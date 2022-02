Philippe HAWRO

« The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy » (Martin Luther King)



Après des études de sciences, j’ai décidé de découvrir le monde de la distribution professionnelle, notamment dans le bâtiment en BtoB. C’est un secteur fascinant, combinant de multiples défis et qui présente une offre et des services particulièrement large.

J’ai pu acquérir une solide expérience basée sur les opportunités et les prises de risques, toujours menée avec enthousiasme et détermination.

J’ai occupé successivement les postes de chef des ventes, chef d’agence, chef de site, directeur régional et général.

J’ai démontré des qualités de leadership, ma capacité à federer mes équipes autour d’un projet commun et à faire progresser mes collaborateurs.

Mes actions sont guidées par 4 principes clés : la gestion humaine, l’orientation client, la vision stratégique et le sens opérationnel.



Mes compétences :

Direction générale

Distribution

Management

Développement commercial

Vente

Gestion de projet

Percussions

Ressources humaines

Communication

Marketing