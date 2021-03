D'origine ancestrale bretonne et normande, descendant lui-même de plusieurs familles nobles de ces deux provinces - filiation suivie sur actes depuis 1345 - Philippe Houël de Chaulieu se passionne très tôt pour l'histoire et la généalogie. Sa rencontre en 1982 avec Gérard de Villeneuve, alors président du Centre Généalogique de Paris et rédacteur en chef d'Héraldique & Généalogie (revue nationale) fut déterminante.

Parallèlement à une carrière professionnelle dans le domaine de la culture (direction de théâtre), il devient membre du Centre généalogique de Paris en novembre 1982 où il y assume dès septembre 1983 la fonction de trésorier jusqu'en 1989, collaborant régulièrement à l'organisation et à la rédaction de la revue Héraldique & Généalogie. En 1986 la Fédération française de Généalogie se séparant de la revue, il en devient ladjoint de rédaction. En octobre 1991, la responsabilité de rédacteur en chef-adjoint lui est confiée ; puis, en avril 1998, il prend la direction dHéraldique & Généalogie (revue fondée en 1956) et assume, en outre, la tâche de rédacteur en chef, fonction qu'il assure avec succès depuis cette date. Il a accepté, depuis juin 2004, la direction de la publication et la rédaction en chef de lIntermédiaire des chercheurs et curieux (revue fondée en 1864). Il est également, depuis septembre 2007, directeur de la publication et rédacteur en chef dHistoire & Généalogie (revue fondée en 1982).

Philippe Houël de Chaulieu, membre de plusieurs sociétés savantes, conseiller histoire et généalogie, a occupé entre autres, d'octobre 1998 à août 2009, le poste de secrétaire général de la Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique. Par ailleurs, il fut conseiller privé de S.A.R. le comte de Paris, duc de France. Auteur de plusieurs articles dans des revues spécialisées ; intervenant dans plusieurs émissions télévisées (France 2, FR3, etc).



Également :

- Concepteur de lidée originale dusuels généalogiques en cédéroms. ICC Editions.

- Auteur du "Répertoire alphabétique général héraldique & généalogie" (cédérom), préface de Jean-Louis Beaucarnot

- Auteur du "Dictionnaire des références héraldique & généalogie", 750 pages, préface dAndré Damien. https://histoire-et-genealogie.fr/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=2

- Auteur de "Les familles nobles de Basse-Normandie", 1110 pages, d'après Chamillart. https://histoire-et-genealogie.fr/index.php?id_product=1&controller=product&id_lang=2

- Auteur de "Généalogie et histoire de la maison CHÉREIL de LA RIVIÈRE", un volume de 410 pages au format 155 x 240 mm. ICC Versailles, 2020. https://www.histogeneal.com/usuels-incontournables/378-genealogie-de-la-maison-chereil-de-la-riviere.html

- Ancien n° de la revue H&G : https://www.histogeneal.com/13-revue-heraldique-et-genealogie-anciens-numeros

- Anciens n° de la revue ICC : https://www.histogeneal.com/14-revue-l-intermediaire-des-chercheurs-et-curieux-anciens-numeros



Actions caritatives :

En projet...



Mes compétences :

Gestion de projet