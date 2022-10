Philippe JAN

Officier de marine de formation, j'ai exercé différentes responsabilités au ministère de la défense, tant à bord de bâtiments de combat qu'en directions ou états-majors parisiens, en particulier dans des fonctions de direction à dominante logistique et technique.

Mes activités m’ont également conduit vers les métiers du conseil et de l’audit en organisation, notamment dans un cadre institutionnel, au plan national et international.

Un cursus en sciences de gestion m'a permis de mieux appréhender certaines problématiques liées à l’évaluation des politiques publiques, dans le cadre de travaux de recherche à l'université Panthéon-Assas.



Aujourd'hui impliqué dans la direction marketing du Gimélec et délégué général du GIGREL.