Philippe LAUNAY

Consultant en organisation des systèmes d'information pour les PME PMI, banques, collectivités locales, associations.



Les missions réalisées englobent un ou plusieurs des aspects suivants :

- Comprendre et étudier vos besoins métiers

- Organiser votre système d'information

- Accompagner la Direction Générale afin de maitriser l'informatique

- Gérer vos projets et vous donner des garanties de délais, de budgets, fonctionnelles

- Accompagner vers la conformité au RGPD

- Anticiper et mettre en place votre système de reprise d'activité après sinistre (PRA), ou de continuité d'activité (PCA).



Enseignant vacataire à l'université Lyon 1 et au Greta Tertiaire :

- Le RGPD pourquoi ? pour qui ? comment ?

- Sécurité et disponibilté des systèmes,

- Direction et Gestion de projets.



Je réalise moi même les missions que je propose.



