Frédérique MULLER

Manager IT, j'aime allier mon intérêt pour la conduite du changement et mes compétences acquises dans l’informatique.

En effet, actuellement responsable de l’offre conduite du changement, je me destine à des missions telles que la définition des organisations et des process et la mise en place de plans de transformation et de formation.

D’autre part, j’ai acquis à travers mes diverses prestations en clientèle, de réelles capacités à faire le lien entre les équipes métier et celles de l’informatique.

Enfin, mes qualités relationnelles et ma curiosité intellectuelle me permettent d’aborder de nouveaux sujets et de comprendre des publics variés. Mon esprit de synthèse est un atout pour exposer clairement les besoins et les solutions à envisager. Ma créativité m’incite à renouveler en permanence des moyens didactiques, facilitant la communication.



Mes compétences :

AMOA

Consulting

Conduite du changement

Pilotage de projet

Coordination projet

Encadrement d'équipe