Frédérique MULLER

Directrice de collection, styliste multi-produits, experte de la maille, les collections dont on m’a confié la responsabilité ont rencontré un vif succès avec une évolution constante de chiffre d’affaires.



Motivée, dynamique et créative, je m’implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs ambitieux.



D'envergure internationale, mes nombreux déplacements à l'étranger m’ont permis d’affirmer mon aisance relationnelle avec les partenaires à travers le monde pour le suivi et bien aller des collections.



J'aime aussi partager de mon expérience avec les équipes pour optimiser et motiver afin d'atteindre des objectifs ambitieux.



A la recherche de nouvelles opportunités, je souhaite vivement m’impliquer dans un nouveau projet créatif, mettre à profit mon adaptabilité et mon experience au services des entreprises pour un conseil style ou stratégique de construction et développement des collections.Accompagner le suivi et la dynamique des équipes dans le partage des connaissances, le respect de l'ADN de marque pour objectif final de développement de l'entreprise et la satisfaction des clients Retails et Wholesale.



Mes compétences :

Asie

Coordination

Luxe

maille

Management

Prêt à porter

Retail

Microsoft PowerPoint

Merchandising

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Marketing relationnel

Stylisme

Conseil en organisation

Créativité

Création

Evénementiels et salons

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Graphisme

Travail en équipe

Conseil en image

Modélisme

Planning stratégique

Création artistique

Management de transition

Management opérationnel

Négociation achats

Négociation internationale

Business development

Sourcing international

Relations internationales

Direction artistique

Direction de projet

Stratégie d'entreprise