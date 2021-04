Philippe LOBRY

Passionné par l'informatique et les technologies, j’ai débuté en tant que développeur pour arriver au poste de directeur de production centrale dans le domaine de la distribution spécialisée.



Tout au long de mon parcours, j’ai acquis une solide expérience technique sur Oracle en suivant des formations Oracle Report, Oracle DBA, PL/SQL ainsi que l'optimisation SQL.



Tout au long de cette période, j'ai pu acquérir conjointement à mon savoir technique une connaissance forte du métier. J'ai ainsi développé les modules référencement, achats, réassort, remontée des ventes et des données Back Office, statistiques des ventes et des stocks (SIAD), gestion de la logistique, référencement.



J'ai également développé une expérience solide dans le domaine du management. En effet, mon équipe est montée jusqu'à une vingtaine de personnes (profil technique : recette, développement, livraison).



Voulant développer mon savoir faire, je suis maintenant chez Opti-Mix qui a pour mission de fournir à la Grande Distribution et à leurs Partenaires Industriels les indicateurs points de vente, les études et les outils d’analyse nécessaires à l’optimisation de leur mix marketing : prix, produit, promotion, place du produit.



Je m’occupe en priorité de concevoir des logiciels experts servant à optimiser la stratégie tarifaire et l’image prix des distributeurs.



Mes compétences :

Retail

Storeland

SQL

Delphi

Oracle

Management

PostgreSQL