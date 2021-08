Être votre atout majeur, et mettre à votre disposition mes compétences et mes connaissances professionnelles.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~TECHNICIEN EXPÉRIMENTE CND -END ~~~~~~~~~~~



Vous êtes dirigeant d'entreprise ,responsable d 'agence ,responsable RH ou recruteur, une visite de mon profil s'impose.

perfectionner mes connaissances, accroître mes compétences et vous apporter le soutien que vous êtes en droit d'attendre seront mes priorités.



en espérant de vous compter prochainement au nombre de mes contacts.



Philippe Martins







31 ans d'expériences diverses et polyvalentes - bon sens, implication et dynamisme



NIVEAU 2 COFREND CIFM UT- PT- MT ainsi que ET (courants de Foucault ) niveau 2 CIFM dans tout domaines allant des sîtes pétrochimie ,en atelier de fabrication et toutes les centrales nucléaires françaises et belges et EPR FLAMANVILLE.

Mes débuts sont basés pendant sept ans sur sites et base EDF SAINT DENIS PLEYEL ,ce sont principalement des contrôles en courants de Foucault et surveillance ABB REAKTOR ET FRAMATOME sur les couvercles de cuves et les pénétrations de fonds de cuve ensuite les condenseurs et adaptateurs couvercle neuf sur site st marcel chalon sur Saône et autres appareils en tubes (condenseurs,GSS ...)

ensuite enchainant les arrêts sur sites nucléaires diverses techniques de contrôle de la magnétoscope, le ressuage, ut recherches de défauts , mais aussi en contrôle CND ut sonde iris , Ut phased array ,ut ondes guidées

Inspection sénior et visites des appareillages (échangeurs ,colonnes ,ballons ,réservoirs ) et tuyauteries sur de nombreuses arrêts de maintenance des raffineries de France et autres installations chimiques.

Contrôles de tôles de fond de bac et viroles avec méthode floorscan MEC 15 INNOSPECTION et methode ACFM shark pencil et handscan SILVERWING et EDDYFI

Contrôle avec système iris EDDYFI magnifi tubrpo sur appareils tubes échangeurs et tubes chaudières



Mes compétences :

Cofrend 2 étanchéité examen passé non acquis

Cofrend 2 UT PT MT centrales nucléaires et autre

Cofrend 2 courants de foucault 20 expériences

Catégorie A

HN2- PR2- RP2 -recyclage CSQ

pratique et analyse ACFM

ACFM shark pencil

floorscan mec15