Philippe MATSAKOS

Passionné de la culture asiatique depuis mon enfance de part ma nourrice Vietnamo-Cambodgienne.

Mes expériences m’ont constamment mis en lien avec la population chinoise et plus particulièrement durant les 9 années où j’occupais le poste de conseiller économique et sociale à la tête d’une agence en Polynésie Française. J’ai apprécié le fait que le côté humain passait avant tout pour eux même pour les affaires.

Le projet Rêves de France est né suite à diner avec Elisabeth, une amie proche revenant de Shanghai me rappelant la forte affinité des Chinois avec le luxe ou tout du moins des belles choses.

Je me suis dit « je dois faire quelques choses pour mettre en lien le romantisme Français avec ces poètes chinois ».

Depuis 2011 j’ai étudié la langue, l’histoire, les traditions et les modes de réflexion Chinois. De plus en plus convaincu que des synergies entre France et Chine étaient possibles.

Mes 30 années d’expériences auprès de PME françaises ont fait le reste. Malgré leur attrait pour l’export, leurs difficultés à le faire ne les ont pas emmené plus loin que l’Europe.

Rêves de France fera cela : « Mettre en lien le consommateur chinois avec nos belles marques françaises issus des métiers du luxe et du mariage ».

Dans 5 ans beaucoup y seront mais nous avons l’opportunité d’en être les précurseurs.



Entrepreneur dans l'âme et facilitateur, je suis en perpétuelle recherche de contacts pour m'aider à mener à bien cette aventure.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Mode

Communication

Publicité

Fiscalité

Fusions acquisitions

Analyse financière

Redressement d'entreprise

Comptabilité

Management

Restructuration

Stratégie commerciale

Entreprenariat