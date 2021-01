Philippe MAYOR *

Chimiste et Plasturgiste de formation, je suis dans le domaine des matériaux composites et des polymères depuis plus de 30 ans.



J'ai travaillé plus de 12 ans dans l'injection de pièces de carrosserie automobile à base de composites grandes diffusions SMC-BMC, ainsi qu'avec les thermoplastiques.



Après un virage par la création d'entreprise (conseil dans le domaine du recyclage) et une expérience de chef de projet automobile, j'ai été depuis fin 2001 jusqu'en mars 2010, responsables des ventes pour une PME du 17 : GDP , activité pultrusion.



J'étais en charge d'un portefeuille régional de 1 M€ environ (sud Est) ainsi que de la prospection sur 23 marchés identifiés (de BTP au marché électriques) et sur de nouvelles applications.



Depuis le 4 janvier 2011, j'étais agent commercial sous l'enseigne PHM Plasturgie.



Je représentais plusieurs sociétés en terme de moulage composite et de profilés, ainsi que dans les domaines de l'injection, et de l'extrusion plastique.



L'heure de la retraite est arrivée pour moi depuis avril 2016.



Mais, Je garde un oeil sur la profession, en étant consultant depuis 2017, en participant à quelques salons dans l'année.



Mes compétences :

Composites

Vente

Gestion

Développement commercial

Développement

Plasturgie

Communication

Automobile

Négociation

Commercial