Philippe MICHALON AVOCAT

Je dirige un cabinet d'avocats et de juristes spécialisés et suis associé fondateur de la sas lexspecialities inscrite au barreau de Lyon spécialisée notamment en droit privé et public notamment en droit commercial, construction famille ,asdurance responsabilité et droit penal.



Je suis aussi agréé en droit collaboratif et spécialiste des infractions routière et du permis à point.



Je m'efforce en tant qu'avocat d'être proche de mes clients et de leur assurer des prestations de haut niveau sur le plan juridique tant en contentieux, qu'en conseil.



Sur le plan personnel je m'intéresse à la spiritualité l'art,la mode ,la littérature,la musique et aux sports,autant de domaines où je peux cultiver les relations humaines.



Mes compétences :

Avocat

Droit penal

Défense en droit privé et public

Conseil

Droit des affaires

Droit social

Droit familial