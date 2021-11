Philippe Nappey est conférencier, formateur, coach, thérapeute. Il accompagne entrepreneurs et particuliers à optimiser leurs compétences et accéder plus rapidement à leurs projets.

Tous les mois vous pouvez vivre en présentiel ou sur facebook ,ateliers, conférences, formations

Ses compétences :

apprentissage accéléré: sport, étude, comportements, santé etc.

Gestion du stress

Augmenter la créativité

Au cœur de l'entreprise , rendre les personnes plus heureuses et efficaces.

pour tout contact: contact@sophrologie-saint-ave.fr Tel 0297444546