Philippe PAPILLAUD

Ma position actuel en freelance formation Coordinateur SPS Niv 1 Conception & réalisation .

Ex Formateur Academie rectorat de Monpelier & Greta.Sciences Numerique

Enseignant en science industrielle , Electrotechnique Cfo Cfa, domotique , fibre optique , technologie de transition énergétique automatisme électronique et courant faible

hargé d affaires Etude chiffrage et realisation projets de Vidéoprotection Urbaine IP / Wifi / Fibre optique / GENITECH Extendeurs, Distributeurs, Matrices, Selecteurs HDMI (HDR, 4K)

Ex Directeur technique de APROTEC SA.

Responsable Technique et technicien courant faible chantiers et dépannages - Sarl APROTEC Icom Icom pro Aprotec-Concept

tecnico Commercial SA HYMATOM:

Concepteur et fabricant de systèmes de vidéo et de sécurité numérique.

SA Hymatom conçoit et fabrique des systèmes de vidéo surveillance et de vidéo sécurité numériques, communiquant sur des réseaux IP de type intranet ou Internet. La gamme Hymatom comprend essentiellement les produits et logiciels suivants :

- Encodeurs et décodeurs vidéo multiprotocoles MPEG4 sur réseau IP.norme ONVIF.

- Serveurs vidéos IP pour transmission et enregistrement de flux vidéos

- Logiciels de gestion et de supervision de vidéo surveillance et vidéo sécurité.

- Barrières infrarouges pour la détection et le tracking d’intrusion extérieure.

- Détecteur volumétriques à infrarouge passif.

- Caméras IP de vidéo surveillance couleur ou noir et blanc zérolux.

- Caméras IP de vidéo sécurité fixes ou motorisées sous dôme.



Nos logiciels sont conçus pour proposer des solutions métiers, répondant précisément à des besoins spécifiques. Précis et puissants, ils sont ergonomiques et simples d’utilisation pour offrir l’efficacité et la sécurité d’exploitation.



Nos systèmes utilisent les standards et normes internationales pour être les plus ouverts possible et dialoguer avec des équipements tiers.



EXPERT: ELECTRONIQUE INFORMATIQUE AUTOMATISME DE SÉCURITÉ, ANALYSTE DE RISQUE PIRATAGE ELECTRONIQUE ET SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS ET ENTREPRISES



Ancien Sous Officier: Spécialiste Électronique Déminage et explosif, affecter à la protection des bâtiments sureté national, officiel Élysée ( Pr Fr.Mitterrand), Ambassades Coopération française, Mission Extérieur de Sureté et protection présidentielle, Pc de commandement Force de dissuasion nucléaire, et Analyse de risques bâtiments Officiel,(DCRI,DCRG,DCPJ,RGPP,DRPP,DST) site nucléaire,Section nationale de recherches

opérationnelles, Expert Déminage: électronique, électromécanique, électrotechnique pyrotechnique et fluides. Automatisme automate programmable, Informatique

Sécurité et Sûreté

Spécialiste:

ELECTRONIQUE APPLIQUE :

- SAV Dépannages Vidéo surveillance, Sonorisation, Alarme Intrusion, Alarme Incendie,

- Connaissance des composants.

- Maîtrise et réalisation de schémas et DOE.

- Exploitation et analyses.

- Expertise de tout système Électronique

RÉSEAU :

- Fibre Optique

- SAV Dépannages

- Connaissance des composants

- Maîtrise et réalisation de schémas et D.O.E.

- Exploitation et analyses.

- Expertise de tout système Réseau numérique d’entreprise fibre optique monomode /multimode

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE :

- Réalisation et installation d’armoires industrielles.

- Connaissance des réseaux et normes de distribution EDF.

- Maîtrise et réalisation de schémas électriques en bureaux d’études.

- Exploitation et maintenance des Groupes Électrogènes jusqu'à 5 MVA.

- Pratique et réalisation de tout système automatisé :

DÉPANNAGES

- Éclairages incandescents - Fluorescent - Basse tension

- Fermeture automatique : Portes - Barrières – portails - Rideaux -

- Alarmes : Incendie - Intrusion (filaire ou télécommande, informatisé )

- Automates programmables : 1° et 2° degrés.

- Systèmes de contrôle d’accès : Digicode - Lecteur de Badge - Clés de proximité - Appel Digital

- Multitude - portes informatisées :

- Interphone - Vidéo phone Vidéo Surveillance.