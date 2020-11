Philippe PHILIPPE CHAIZE (CHAIZE)

Double profil de directeur du secteur social et d'expert des questions sociales (inclusion, droits, handicap)

Responsable de structures de tailles variées (entre 40 et + 2500 personnes, environnement pluridisciplinaire et multiculturel)

Élaboration et implantation de stratégies associatives

Renforcement des capacités des collaborateurs avec un accent sur la participation et la prise de responsabilité

Responsabilité des ressources humaines et financières (de 3 à 55 M€)

Développement des capacités des organisations partenaires et des bénéficiaires

Appui aux organisations de la société civile

Plaidoyer pour la défense des droits humains et du droit humanitaire

Appui technique et formation



Mes compétences :

Analyse stratégique

Gouvernance d'entreprise

Management d'équipe

Finances

Gestion des risques

Organisation et stratégie

Renforcement des capacités

Strategie

Management de projets

Manager

Inclusion

Participation sociale

Droits humains

Handicap