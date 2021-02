Philippe PHILIPPE JUAN (JUAN)

Plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du carton ondulé dont 20 années en tant que responsable de secteur.

Technico commercial pour les sociétés Ondulys Andelle et Ondulys Tailleur je suis à votre écoute pour tous vos projets d'emballages, de packaging et de plv.

Notre usine(andelle), très atypique, fabrique et commercialise tous types d'emballages en carton ondulé.

Nos spécialités;

fonds automatiques

double margeur(pav)

emballage avec film

emballage avec rodhoid

emballage avec sache plastique

impression offset, préprint, flexo avec et sans vernis

plv.

L'usine de tailleur fabrique et commercialise des emballages (caisses et découpes)en grandes et moyennes series.

Nos bureaux d'études est à votre disposition pour réaliser tous vos futurs projets



Philippe juan

tel: 0617341999



Mes compétences :

Vente

Packaging

Plv