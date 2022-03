Philippe PINEAU

Fort d'une expérience de technicien acquise dans le BTP sur les chantiers, j'ai ensuite exercé, depuis 1983, des fonctions liées au commerce dans le monde de l'habitat et depuis 1999 des missions administratives et commerciales. Durant toute cette période, j'ai développé avec enthousiasme les divers services dont javais la responsabilité, en m'attachant à impulser une véritable dynamique collective tournée vers la satisfaction du client.



Mes compétences et mon expérience :

- Responsabilité globale de service : maitrise du budget, optimisation de l'organisation, satisfaction client, notoriété et image de lentreprise

- Elaboration et mise en œuvre de la stratégie (produits et services, marchés) et des objectifs, déclinés en plans moyen terme, budgets et plans dactions annuels

- Pilotage de lactivité

- Conduite de projets

- Management déquipes administration des ventes

- Mise en oeuvre et accompagnement d'une certification de service

- Développement des méthodes et règles "qualité"

- Accompagnement de projet SI



Mes compétences :

Méthodologies

Organisation du travail

Management de la qualité

Management d'équipe

Administration des ventes

Qualité

Audit