Philippe REVARDEAU

Après l'obtention d'un Baccalauréat Littéraire en 1985, j'ai poursuivi plusieurs cycles d'études : Faculté de Lettres en 1986, Ecole des Cadres à Vichy (diplôme d'Assistant de Direction).J'ai ouvert un Centre de Formation pour Jeunes et Adultes en 1993.

Mes études et mes recherches en Sciences Humaines m'ont permis d'obtenir une Licence et un Certificat d'Ingénieur Professionnel de France I.P.F (membre de l'U.R.I.S et du C.N.I.S.

Psychanalyste Clinicien depuis 1997. 2017 : Cabinet d'Hypnothérapie - Psychothérapie , titulaire de Diplômes de Médecine :

D.U Psychotraumatologie (Faculté de Médecine).

D.U Addictologie (Faculté de Médecine

D.U Ethique Médicale (Faculté de Médecine)

Hypnothérapeute - Sophrologue - Aromathérapeute - Aromacologue - Praticien Certifié PNL - Analyse Transactionnelle - EFT

Praticien Certifié en Psychothérapie



Praticien Certifié "Coach en Psychologie Positive"

Doctor of Alternative Medicine (MLCI - USA)



Mes compétences :

Hypnothérapie - Psychothérapie - Psychotraumatologie - Addictologie - Ethique Médicale - Sophrologie - PNL - Analyse Transactionnelle - EFT