Isabelle PAROT

Titulaire d'un diplôme en Ressources Humaines et forte d'une expérience de 15 ans dans le conseil aux entreprises, la formation et le développement des compétences, je veux élargir mes perspectives dans un rôle de consultante Ressources humaines ou dans une fonction de développement des Ressources humaines en entreprise.

Mon parcours professionnel est riche de nombreuses facettes (enseignement et recherche en ressources humaines ; conseil aux entreprise ; coordination de projets complexes ...).



Mes compétences :

Formation

Gestion de projet

Management d'équipe

Ingénierie de formation

Conseil aux entreprises

Développement relations partenariales