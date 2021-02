Philippe ROQUES

Bonjour,



Merci de rendre visite à mon profil !



Au delà de mes compétences je suis avant tout passionné par le produit, le service client, le succès de l'équipe. Je suis bienveillant, optimiste et créatif pour chaque jour avoir une bonne idée pour développer les ventes. Je m'engage auprès de mes clients et de mon entreprise pour tirer au plus haut la relation commerciale.



Je citerai Winston CHURCHILL qui a dit (parmi temps d'autres choses) :



“Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté.”



N'hésitez pas à me contacter !



Mon parcours en quelques mots :



Plus de 15 ans d’expérience dans le secteur agroalimentaire en P.M.E,

Réseaux GMS, RHF, spécialisés (Home-service, Freezer center, Boulangerie) (frais et surgelés)

Développement et fidélisation des comptes stratégiques,

Management d’équipes commerciales ( < 10 personnes),

Anglais courant (expériences export)



Mes compétences :

Gms

Export

Agroalimentaire

Coordination

Management

Négociation commerciale

Gestion grands comptes

Développement commercial

Rhf

Mdd

Marketing produit