Philippe SARCEY

- Construction et mise en œuvre des méthodes de maintenance pour garantir le bon fonctionnement des outillages.

(Réalisation de nouvelles gammes de maintenance 1er & 2ème niveau)

- Préparation, planification et coordination des travaux de maintenance préventives.

(Construction et suivi des plans de préventif)

- Support technique aux équipes de maintenance moules.

(Équipe 14 moulistes)

- Référent GMAO (Carl Master & Ultimo) pour la maintenance moules.

( Key User du nouveau système de GMAO, Ultimo)



Mes compétences :

SAP

GMAO

Gestion de maintenance

Lecture de plan

Microsoft Excel

Gestion budgétaire

Gestion des stocks

Informatique

Cariste

Industrie pharmaceutique

Bonnes Pratiques de Fabrication

Amélioration continue

Gestion de projet

Management