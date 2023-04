Philippe SENTENAC

• 9 ans d'expérience, en charge de près de 200 projets dans le digital, l'industrie IT et le conseil

• Responsable de comptes de résultats (P&L) de plus de 2 M €, croissance à 2 chiffres pendant 3 ans

• Pilote le delivery (taux d’activité, engagements, risques, rentabilité, etc.)

• En charge du management et du développement d’équipe de plus de 20 personnes

• Profil intrapreneur, Exécutive MBA « Management & Entrepreneuriat », BAC+5 Formation ingénieur

• Près de 800 K€ / an de business developpement réparti sur des comptes tel que Microsoft ou Schneider-Electric

• Conseille de grands groupes internationaux (Rothschild, Accor) dans leur projet de transformation digitale

• Anglais courant, entretient une veille importante sur les innovations numériques en France et à l’international.



Mes compétences :

Manager

Paris

Windows phone

Windows

Expert

Développement

Ingénieur

Web

ASP.Net

Architecture