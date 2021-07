Philippe SPALVIERI

UN SITE INTERNET 100% GRATUIT POUR LE RECRUTEMENTS DES GARDIENS D'IMMEUBLES : WWW.GARDIENRECRUT.COM



Prestations de services à destination des gestionnaires de copropriétés (entretien d’immeuble, confort des résidents, aide au recrutement de gardiens…)



Un concept unique : Nous apportons des solutions aux gestionnaires de copropriétés et aux résidents d’immeubles confrontés à l’absence temporaire ou définitive de leur gardien (congés, absences imprévues, départs à la retraite…)



Un modèle économique très performant : un Chiffre d’affaires élevé et des revenus variés et récurrents.



En tant que franchisé, vous mettez en place des activités complémentaires à forte valeur ajoutée en proposant :



Le remplacement de gardiens d'immeuble.

L'aide au recrutement de gardiens d'immeuble.

Des prestations régulières d’entretien des immeubles en copropriété et de confort pour les résidents (nettoyage, gestion des déchets, courrier, arrosage...).

La vente de produits et matériels d'entretien aux gardiens

Entreprendre avec Planète Gardiens, c’est accessible et normé : nous donnons à nos franchisés les moyens de réussir, grâce à notre savoir-faire, notre expérience et notre accompagnement.



Notre concept : www.franchise-planetegardiens.com



Vous avez envie de vous investir dans un métier de service et de contacts humains ? Vous souhaitez investir seul(e) ou avec des associé(e)s ?

Échangeons sur votre projet !



