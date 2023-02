Philippe TANGUY

Mon expérience professionnelle acquise dans le domaine des assurances depuis 31 ans,m'a permis d'être capable d'appréhender des situations diverses et d'en apercevoir les différentes implications.



Plutôt généraliste, j'aime avoir une vision globale des missions qui me sont confiées. Cependant, par souci d'efficacité, j'aime aussi me concentrer sur un seul aspect, sans chercher immédiatement à traiter le problème dans son ensemble.



Les différents postes occupés m'ont permis aussi d'exploiter toutes mes connaissances techniques acquises à la fois dans le domaine de l'assurance, dans le secteur "production" et celui des sinistres qu'ils soient amiables ou contentieux.



L'esprit de synthèse m'a conduit à participer au developpement de systèmes de gestion de données, en qualité de correspondant informatique du Service Assurances, en partenariat avec des sociétés de services et de développement informatique tel que ISE-CEGOS et ACORIS.



Après une période de formation autodidacte en interne, j'ai donc pu me consacrer, avec les services informatiques du Groupe GTM, à l'élaboration d'un cahier des charges pour la mise en place d'un système "clef en mains" de gestion intéractive.

Cet outil avait pour finalité de rassembler l'ensemble des données afin d'avoir une vision globale des polices d'assurances soucrites au niveau de la Société Holding et de ses filiales. (toutes branches confondues: (Multirisque Professionnelle, RC générale, flotte automobile, Maritime, fluviale, portuaire etc...)



J'ai reçu également la mission de mettre en oeuvre, en partenariat, à l'époque, avec le cabinet de Courtage Rouge Clarkson (RGA), les bases de données informatiques et l'ensemble des programmes adjaçents nécessaire à l'élaboration tant des bilans comptables que ceux des comptes d'exploitations pour le compte d'une captive de réassurance, filiale du Groupe GTM, dénommée Get Ré.



Dans cet objectif, j'ai appris la maitrise du développement en langage C, par le biais d'un logiciel SGBD intitulé Knowledge Man qui était commercialisé par l'Entreprise ISE CEGOS.



Enfin, lors de l'OPA de VINCI sur le GROUPE GTM, en juillet 2000, j'ai du aussi me former à la gestion des régimes de prévoyance (PROBTP) et ceux de retraites (CNAV, ARRCO-AGIRC) de manière à défendre les intérêts des salariés devant les instances professionnelles notamment lors des départs en retraite, ou maladie.



Lors de ma mutation professionnelle au sein de GTM DS, qui s'en est suivie, en janvier 2001, j'ai été également amené à prendre en charge le traitement des dossiers sinistres existants notamment ceux contentieux devant les tribunaux civils et ceux administratifs.





Mon parcours professionnel s'est étendue à la fois



- En Compagnie

CMAP devenue AEAS

Nieuw Rotterdam (néerlandaise),



- Cabinet de Courtage:

SGCA devenu AON

SOCASSUR



- Aux seins de Direction Juridique - Secteur Assurances:



GTM Btp,

GTM ENTREPOSE,

GTM-DUMEZ,

GROUPE GTM,

GTM DS



puis, in fine, VINCI Park, leader mondial du stationnement jusqu'en Octobre 2008.



Mes compétences :

Assurances

Informatique