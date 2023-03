Philippe THÉNOT

QuestBack Country Manager France



QuestBack : solutions de feedback management et de mesure de la satisfaction

http://www.feedback-management.fr/

http://www.questback.fr



Valmaison, Directeur Associé

http://www.valmaison.fr



Valmaison distribue la suite de services ServeMeBest

Pour la première fois, les entreprises et les organisations françaises peuvent proposer à leurs clients d’avoir accès et de conserver les enregistrements de leurs appels téléphoniques, offrant ainsi un nouveau niveau de transparence. https://www.servemebest.com/fr/trustplus/





Mes compétences :

Business development

Conseil

Vente

Direction générale

Enquêtes en ligne

Marketing

Études marketing

E-marketing

TIC

Gestion de projet

Internet

Management