Philippe THEVENIN-GAILLARD

A l'écoute d'une fonction me permettant d'utiliser mes compétences commerciales et de gestionnaire



Commerciale & Marketing

-Direction,animation du réseau et suivi des grands comptes clients (région Grand Nord de France)

-Etablissement des devis.

-Mise en place d'un secteur prescription bâtiment avec réseaux d'entreprises.

-Suivi des objectifs Groupe,fixation puis suivi des différents budgets et des tarifications.

-Proposition de produits nouveaux et suivi de leur développement technique et commercial.

-Proposition et mise en place de l'image de marque



Gestion

-Mise en place et suivi du budget après validation de la Direction Générale

-Gestion commerciale,financière et humaine de l'activité

-Encadrement des chantiers avec suivi des comptes d'exploitations(objectif-rendement des matériaux et humains)

-Suivi des chantiers et de leur qualité avec maîtres d'ouvrage,maître d'oeuvre,bureaux de contrôle...,

-Négociation des en cours fournisseurs et suivi

-Management des équipes



Mes compétences :

budgets

Prescriptions