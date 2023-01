Mon ambition m'amène à vivre de nouvelles expériences. Curieux, déterminé mais surtout passionné, je cherche à me perfectionner et me professionnaliser dans le domaine de la Mode et du Luxe. La sensibilité que j'éprouve à l'égard des arts et des défilés de mode met en exergue un réel besoin d'expression et de partage.