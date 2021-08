Pierre BRETAULT

En poste chez Würth Elektronik depuis le début de mon alternance il y a 3 ans, je continue en tant que titulaire à y apprendre tous les jours de nouvelles facettes dans le domaine des achats/approvisionnement, l'interculturalité et le travail d'équipe.



Dynamique et motivé, j'affectionne particulièrement le relationnel avec les fournisseurs, collaborateurs et clients internes liés à mon activité.



Mon goût prononcé pour le voyage et la découverte de nouveautés me poussent à l'ouverture et au partage.



Mes compétences :

Relations internationales

Négociation achats

Microsoft Office

Chaine logistique

Import

Approvisionnement