Pierre CABART

Admis en Mastère 2 Double cursus Green, Social and Digital Management au sein de lESI GREEN & SOCIAL BUSINESS SCHOOL de Lyon pour la rentrée 2021, je suis à la recherche dun contrat en alternance dans le domaine du marketing digital, de la RSE ou du développement durable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Quand ? Dès septembre 2021

Où ? Grenoble, Lyon

Durée de lalternance ? 12 mois

Secteur ? Marketing/Communication/Digital/RSE/Développement durable

Rythme ? 3 jours en entreprise et 2 jours en formation



Fort de ma double expertise dans les domaines de la gestion de projet et du marketing digital, jai pu mettre en place différents projets en tant quassistant web marketing. Participant aux différentes étapes, de la conception à la promotion, jy ai développé plusieurs compétences clés : Cadrage du projet, conception, conduite, clôture et évaluation des résultats, ainsi que la communication et la promotion. Ce profil hybride me permet d'etre polyvalent et de m'adapter a tous types de projets.



De plus en plus sensible aux problématiques sociétales et environnementales, je cherche à mettre à profit mes compétences pour répondre à ces nouveaux enjeux. Je souhaite donc élargir mon champ de compétences dans le domaine de la RSE et le développement durable. Par la suite, je désire intégrer une organisation engagée dans laquelle je pourrais laider à faire face aux enjeux à venir, mais également participer aux développements dautres projets innovants.



Curieux de nature et ouvert desprit, je prends un réel plaisir à communiquer ma culture du digital et du web marketing. Jaime mettre en pratique mon expertise avec enthousiasme, dynamisme et pragmatisme. Partager, intéresser, collaborer, créer, innover, élaborer, tester, améliorer ce sont ces mots qui me définissent.