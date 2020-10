Pierre CASTELAIN

Actuellement à la recherche d'un emploi dans les domaines de la communication graphique et l'audiovisuel, je suis passionné depuis toujours, je réalise bon nombre de montage vidéo et création graphique dans mon temps libre.



Cette passion m'a mené à suivre un certain cursus, et donc permis d'obtenir le DUT Métier du Multimédia et de l'Internet, ainsi que le DU Production de Contenu Multimédia.



Au cours de mes études, j'ai étoffé mon bagage en effectuant divers stages, notamment à l'étranger (Malte), ou encore en Mairie, dans la communication graphique.



Ayant cumulé les projets au cours de mes études et dans mon temps personnel, j'aimerai à présent mettre à contribution mes compétences et savoirs faire au sein d'une entreprise.



"Motivation", et "Professionnalisme" sont pour moi les maîtres-mots dans mon travail, sans oublier le travail d'équipe!







Mes compétences :

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sony Vegas

Adobe InDesign

Adobe Premiere

Adobe Photoshop