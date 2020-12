Pierre CHAUVIERE

Excellent leadership en matière de gestion de projet et d’équipe, expérience significative dans l’industrie de la construction navale, notamment la construction et la conversion de navires pour le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL) et du pétrole.



Vaste expérience en gestion de projet, avec une expertise particulière en matière de construction navale, de projets offshore et de liquéfaction de GNL, de mise en service, de mécanique et d’architecture navale. Excellent communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit. Solides antécédents en matière de construction, de direction et de motivation d’équipe. Bilingue (Français/Anglais). Excellente connaissance des réglementations internationales de plusieurs pavillon d’Etat.



Mes compétences :

Project Management

LNG

Dynamic Positioning