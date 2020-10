Pierre CINQFRAIX

De Octobre 2016 à Janvier 2020, j'exerçais chez SEPHORA :



Chef de projet INFRASTRUCTURE : pour les sites web e-Commerce SEPHORA (FR/IT/PL/ES/CZ).

- Responsable déploiement des livraisons trimestrielles (Release applicative)

- Suivi des actions du RUN : DNS, CDN (Cache...), hotfix

- Suivi sécurité (Upgrade OS Linux / Patch / Protection AKAMAI WAF/Site Shield)

- Migration vers cloud SalesForce



Chef de projet PERFORMANCE web :

- Création et suivi des KPI performance (TTFB, TTVR, TTI), Dashboard (AppDynamics et mPulse)

- Suivi performance (via Akamai / via Equipe développement) pour proposition optimisations (Expression de besoin, estimation des coûts, priorisation, livraison, suivi du budget, constat des résultats à laide des KPI)



De Juin 2015 à Octobre 2016, je suis chef de projet chez AXA. Mon client est l'entité AXA Direct (Direct ASSURANCE), pour lequel je déploie SAS, outil de BI et de statistiques. Je suis en charge du déploiement des serveurs et de l'infra associée, avec la couche applicative. Notre cible est 3 environnements DEV / PrePROD / PROD. Une part importante du scope concerne la migration des 300 scripts ordonnancés, vers cette nouvelle plateforme. Le service est ouvert depuis Octobre, avec la maintien de l'ancienne plateforme pendant 6 mois. Nous déployons les dernières briques du projet (Authentification, migration des données users) pour finaliser le DECOM en Mars 2016. Mon rôle principal est la coordination des équipes techniques et du référent SAS, du comité technique hebdomadaire, du suivi budgétaire et du reporting.



A partir de Décembre 2012, sur une mission de 2 ans, je suis SDM pour Canal+, principalement sur un rôle de change manager, et aussi, 1 semaine par mois, incident manager pour les astreintes Canal+ .



De Février 2009 à Septembre 2012, j'étais en poste pour SODEXO en tant que chef de projet au sein d'une équipe fournissant des services informatiques aux directions et filiales du groupe, tels que :

- Héberg