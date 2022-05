Olivier LEMARCHAND

Pilotage des activités sauvegarde/restauration, supervision, plateforme de messagerie, statistiques web & base de données

Management de 4 équipes comprenant 40 personnes réparties à l’international



Ma mission consiste à :

Intégrer les processus ITIL dans l’organisation des services

Définir, mettre en œuvre et suivre toutes les actions en vue de minimiser l’Indisponibilité des services de l'entreprise.

Animer les réunions hebdomadaires opérationnelles pour garantir la qualité des Interventions et/ou Opérations d’Exploitation/Maintenance.

Rechercher et mettre en œuvre toutes les solutions de réduction des coûts du département dans le respect des conditions de Qualité requises pour l'entreprise

Prendre toutes les mesures nécessaires pour évaluer, contrôler, justifier les KPI du département



Services concernés :

- Sauvegarde : 3000 serveurs, 40To de données, 22 robots/baies de stockage

- Messagerie : 15000 boites mails, fonctions collaboratives

- Supervision : 2300 équipements, 25 000 indicateurs supervisés

- Graphes de Performance : 40 000 collecteurs de tout type

- Bases de données : 140 serveurs Oracle Linux/windows, 1200 serveurs SQLServer, Sauvegarde à chaud, audit/tuning

- Gestion des évènements : 500 000 évènements collectés / min

- Statistiques de fréquentation des sites Web : 900 urls de consultation à disposition des clients



Mes compétences :

Management d'équipe

SQL Server

Sauvegarde et archivage

ITIL Foundation V2