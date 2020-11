Responsable Datacenter Système et Stockage

Team Leader

Mes domaines de compétences sont :

- Sauvegarde Veritas Netbackup MSDP, robotique Storagetek, Adic, Neo, Archivage Hpss

- Appliance Veritas

- Stockage Netapp 7-mode et Metrocluster, HP 3PAR, Compellent

- Supervision Nagios, Centreon, Prtg

- Administration Unix Linux

- Certification ITIL Foundation

- Gestion des Datacenter



