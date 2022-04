Ingénieur Territorial depuis 2002, j'anime et gère depuis plusieurs années différents Services Techniques. Je suis persévérant et très attaché à la noblesse des Missions du Service Public, lequel revêt pour moi une importance toute particulière, et dont je suis fier.



Je souhaite, par mon travail parfois acharné, que les missions qui me sont confiées soient menées par mes équipes de manière la plus aboulie possible et qu'elle soient empruntes d'intérêt général.



Très attaché aux relations humaines, je suis persuadé que les rencontres et l'ouverture d'esprit peuvent faire progresser une Société, si chacun d'entre nous s'y attache. Une partie du Salut de la France doit venir de là. Bonne nouvelle: la France porte cela en elle et cela ne coûte rien. Gageons qu'elle se réveille. Elle l'a Toujours fait.



En tout cas, à mon niveau, j'essaye de cultiver cette vision positive des choses.



Mes compétences :

Mobilier urbain

Persévérant

Sécurité

Sécurité routière

Stationnement