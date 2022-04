Aurélia SEIGNEURBIEUX

Créer son entreprise, c'est possible !



Après une expérience professionnelle extrêmement diversifiée dans le domaine du végétal spécialisé et de l'international (conseillère en développement technologique, chargée de mission international pour un pôle de compétitivité - animatrice d'une association de producteurs, responsable projet développement international et promotion des entreprises agricoles et agroalimentaires - ingénieur technico-commercial),

Après un an et demi à me consacrer à mon projet de création (formations en gestion d'enteprises, stages et CDD en magasins, etc.), j'ai atteint mon objectif et ouvert mon commerce de distribution de produits biologiques et écologiques (300 m² d'espace de vente).

La société a pris un très bon départ , s'est bien implantée dans le tissu local (mise en place de partenariats avec plus de 30 producteurs locaux). Nous avons agrandi rapidement agrandi l'équipe pour atteindre aujourd'hui les 3,7 ETP. Des débuts prometteurs !





N'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions faire connaissance et échanger sur nos projets respectifs !



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

COMMERCE

Communication

Conseil

Conseil marketing

Distribution

Ecoute

Evénementiel

Export

International

magasin

Marketing

Négociation

Organisation

Relationnel

Relations publiques

Responsable de magasin