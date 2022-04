Hélène BAILLY

Bonjour,



Après 10 ans en contrôle de gestion au sein de la filiale de distribution de SFR à différents postes et responsabilités, je souhaite désormais évoluer dans un nouvel environnement.

Etant donné mon parcours, je suis très intéréssée par le secteur de la distribution ou de l'agro-alimentaire/agriculture mais je reste également ouverte à d'autres secteurs.



Mes compétences :

Agriculture

Alimentaire

Contrôle de gestion

Distribution

Horticulture

Semences

Télécoms

Forecasting/Budget

SAP Netweaver > SAP BW

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

SAP OFFICE

SAP IS P

SAP