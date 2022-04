Dynamique et pleine d'énergie, mon goût pour la plannification, l'organisation, la création d'expérience mémorable et la satisfaction client me mènent à l'événementiel. Toujours pleinement engagée dans mon travail, je suis toujours prête à me remettre en question et à travailler en équipe. J'apprends rapidement et m'adapte à toutes les nouvelles situations.



Mes compétences :

Organisée

Sociable