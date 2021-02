Pierre DUPLAT

Suite à une première expérience dans l'industrie pharmaceutique en R&D (SANOFI AVENTIS), je me suis orienté vers un poste de responsable Qualité Sécurité Environnement et de R&D sur les éco-matériaux des travaux publics au sein d'une entreprise de recyclage de déchets du BTP (DEVAREM, filiale de la SARL VITSE).

Suite à une réorganisation de l'entreprise, j'ai repris le service désamiantage. Mon poste a évolué vers un poste de responsable du service désamiantage (Traitement de l'amiante non friable à risque particuliers 1512) et responsable environnement (QSE et R&D sur les éco-matériaux ou matériaux recyclés du BTP).

D'avril 2011 à Juin 2015, j'ai occupé le poste de chargé d'affaires pour les agences Nord - Pas de Calais et Picardie - Seine Maritime de la société Ramery Revitalisation (ex-APINOR) (Désamiantage, démolition, dépollution, aménagement fluvial) Groupe RAMERY Environnement.

Depuis Juin 2015, j'ai rejoint ABO Environnement en qualité de chargé d'affaires Désamiantage.



Mes compétences :

Travaux publics

Désamiantage

Démolition

Amiante