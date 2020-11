Pierre DUQUENOY

P&F Management (www.patrimoinetefiscalite.com) est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine. Notre parfaite connaissance du marché de l’immobilier neuf nous a permis de créer et développer un concept adapté et reconnu : Plusdimmo.com.



Plusdimmo.com (www.plusdimmo.com) est



- Une plateforme immobilière qui vous dit tout sur les différentes lois de défiscalisation, les actualités du marché immobilier et qui référence de nombreux programmes neufs de qualité sur toute la France.



- Un outil de travail performant qui permet aux consultants en gestion de patrimoine de proposer une offre qualitative à leur clientèle.



- Un guide pratique et intuitif qui a déjà séduit de nombreux particuliers et CGP partout en France...



Mes compétences :

Commercial

Défiscalisation

DUFLOT

Immobilier

Immobilier commercial

Immobilier locatif

Immobilier neuf

Investissement

investissement immobilier