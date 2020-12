Pierre-Edouard HEURTEBISE

Titulaire d'un Master 2 Droit des Affaires dans la spécialité Banque & Bourse.



Compétence en : Droit bancaire, Financements structurés, Droit boursier, Fusions-Acquisitions, Droit des sociétés, Droit des entreprises en difficulté, Droit des sûretés, Droit fiscal des affaires, Droit des contrats, Voies d'exécution et procédure civile en général.



Complément : Technique rédactionnelle des contrats (Français/Anglais).



Langue : Anglais et Espagnol (Niveau intermédiaire)



Caractéristiques personnelles : Persévérant, courageux, méticuleux et disponible.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

LexisNexis

Suites bureautiques Microsoft