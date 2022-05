Pierre-Edouard JUIN

Ingénieur LaSalle Beauvais depuis 2011, j'ai renforcé mes compétences techniques et ma rigueur dans la gestion de projets au sein de structures réactives dans la coordination de projets de R&D (France et Europe). J'ai accompagné des sociétés de tailles variées (TPE/PME/ETI) et de tous les secteurs mais également intégré de grandes entreprises évoluant dans le secteur de l'énergie et de l'environnement.



Mes différentes expériences à l'étranger (Pays de Galles, Etats-Unis, Belgique, ...) m'ont permis d'accroître mes compétences linguistiques (Anglais et Allemand) et de travailler dans divers environnements culturels.



Mon adaptabilité et mon aisance en communication ont été les points forts de mes premières expériences. Désormais responsable d'équipe, je renforce ces qualités par les interactions avec les consultants que j'encadre et une volonté de transmission du savoir indispensable à ce poste.



Mes compétences :

Environnement

Gestion de projet

Financement de projet