Pierre-Edouard MARION

CONTACT : 06 11 83 38 11 ou realisateurs@gmail.com



20 années d'expérience audiovisuelle



Télévision - Internet TV - Publicité - Institutionnel - Retransmission Live et différée - Convention d'entreprises - Evénementiel - Salon - Consulting - Tournages mono et multi-caméra - Post-production - Multimédia.



TF1 - France 2 - France 3 - Canal + - France 5 - D8 - Be In Sport - Anabase Productions - Magic TV - FAD Productions - H2O productions - PAF Productions - Eurosport - KM Prod - AMP/Visual -Euromedia...



Mes compétences :

Formateur consultant

Internet

Réalisateur

Audiovisuel

Tournage

Production