Cyril JEANJEAN

En plus de mon activité de Cameraman, je lance le site http://location-tournage.fr un annuaire permettant de trouver les compétences et le matériel de tournage dans les régions française.





En 17 ans d’expérience, j’ai travaillé dans différents domaines.

Pour de l’information (Canal+), des documentaires (Ushuaïa TV, Planète, Voyage, entre autres) et des reportages pour des magazines de divertissement (« Combien ça coûte » notamment).



je réalise aussi entièrement des Films d'entreprises. ( Seul ou à plusieurs selon cahier des charges )



J'ai 3 unité de tournage differente: P2HD d'épaule / XDCAM pmw200 et F3 / DSLR ( Canon 7D )



Je travaille souvent en équipe mais il m’arrive de réaliser seul des sujets courts (sujets d’actualités, portraits de candidats pour Star Academy, suivis de personnages pour l’émission « Très chasse »).





Connaissances particulieres:

Système de camera cachée pour investigation.

Moyens de transmission : certains cars satellite, LiveU et TVU (envoi et direct grâce au réseau GSM 3G).



Expérience de plus de 25 vols sur des hélicoptères de 2 ou 4 places.



http://nice.cameraman.fr



Mes compétences :

Cameraman

Documentaire

Réalisation

Réalisateur

Reportage

Freelance

Tournage